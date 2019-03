Piden que Bonadio no acceda a una copia de la exposición de Ramos Padilla en la Bicameral de Inteligencia

Legisladores de la Comisión Bicameral que controla los organismos de inteligencia le pidieron a su titular, el senador radical Juan Carlos Marino, que no le envíe al juez Claudio Bonadio la versión taquigráfica de la presentación de Alejo Ramos Padilla, ante el pedido que hizo el magistrado, por estar involucrado en la causa que investiga una red de espionaje ilegal y que se instruye en el juzgado federal de Dolores.

Los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau elevaron una nota a Marino para que no le proporcionen a Bonadio el documento en el que consta la presentación de Ramos Padilla ante la Bicameral y argumentaron que "el propio magistrado requirente es objeto de investigación en la causa que instruye el juez" federal de Dolores.

Por eso, le remarcaron a Marino que "la información que surja en el ámbito de esta comisión debe ser restringida, máxime con sujetos que podrían resultar directamente involucrados en el aparato de espionaje ilegal".

En ese sentido, recordaron que el empresario Pedro Etchebest, quien denunció la extorsión de Marcelo D'Alessio en nombre del fiscal Carlos Stornelli, querelló a tres personas: el extorsionador, el fiscal y Bonadio, "como el propio magistrado (Ramos Padilla) confirmó en la reunión del día 21".

LEER MÁS: Stornelli rebelde: el procurador Casal exigió explicaciones al fiscal

Además, recordaron que, "del informe de la Comisión Provincial de la Memoria surge un documento sobre el empresario (Mario) Cifuentes, que habría sido encargado a la AFI por el juez Bonadio", algo que Ramos Padilla indicó que recién comenzó a analizar.

Por otra parte, los diputados resaltaron una conversación, que consta en la causa D'Alessio, entre el extorsionador y Cifuentes: “Cuando se fue el gobierno, ahí yo empiezo a trabajar codo a codo con Stornelli y con Bonadio... y las primeras reuniones eran en una habitación del hotel FourSeasons... Mirá, esto no lo sabe nadie... En el FourSeasons, ahí el de Posadas ¿ubicás? El de Posadas... a media cuadra de la Recova... alquiló Bonadio una habitación a nombre de un míster nadie y usábamos una habitación, una suite chiquita, porque sabíamos que no teníamos cámaras, no teníamos nada, para empezar a hacer la causa para meter en cana a De Vido”. Frente a esta charla, indicaron que "resulta indubitable que el magistrado que refiere D´Alessio en su diálogo con Cifuentes resulta ser el juez Claudio Bonadio".

A través de estos elementos que integran la causa, Tailhade y Moreau pidieron que no se cumpla con el pedido de Bonadio y no se le entregue el documento con la exposición de Ramos Padilla, de carácter reservado.