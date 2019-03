Pese a los audios, el extorsionador Carlos Liñani dice que no tiene "nada que ver"

Carlos Liñani, alias "Charly", es quien fue a ofrecerles los servicios de Marcelo D'Alessioa los hermanos Barreiro y cuyas escuchas se develaron habló este lunes con Roberto Navarro en su programa Navarro 2019, por El Destape Radio..

“El señor D'Alessio me hizo algunos trabajos y yo le creía. Me parecía un personaje histriónico con conocimientos de derecho. A raíz de mi cercanía con Pablo me siento con él (Pablo) para poder ver si lo podía ayudar” dijo cuando le consultaron por su intervención en las escuchas.

Además dice: “En esa conversación que tuve Pablo le dije que tenía que hablar y le creía”. Y aseguró que solo conversaron 15 a 20 minutos.

Embed

Frente a la consulta de que sobre que consistía la ayuda que le podía ofrecer D´Alessio el explicó: “Hasta ese momento le creía y a mí me parecía una persona muy loable hasta ese momento”. Dijo sobre el hombre sindicado como el “operador” del Juez Bonadío.

E insistió: “D´Alessio era creíble porque me solucionó algunos temas y no me pareció nada fuera de lo normal llevar a los Barreiro a que los ayude”.

Y se desligó de cualquier situación ilícita diciendo: “Si tengo un amigo que tiene un problema yo los contacto después de eso no tengo mas que decirte”. Y añadió: No sé si era legal o ilegal si puedo darle una mano a un amigo por un asesoramiento yo lo iba a hacer”.

audio 1 esta todo el dia con bonadio

Frente a la consulta de los periodistas sobre cual fue el problema que Dalessio le solucionó, Liñani dijo: “Unos temas de despachante de aduana, no me pareció nada malo tuve buenos resultados. Es histriónico, y se movia demostrando mucho poder”.

Tras la pregunta de que si le parecía normal intervenir en procesos judiciales, Liñani dijo: “Yo no sabía que Pablo está acusado. Transmití lo que me dijeron yo no camino tribunales. Yo le pague por sus servicios para mi empresa pero fueron netamente una asesoría” expresó.

Y agregó: “Dalessio me metió en una situación de un ilícito donde no tengo nada que ver”.

audio 3 que hable con rodrigo

Frente a la consulta de Roberto Navarro de que si rectificaba que tenía vínculos con los Jueces y Fiscales tal como lo había dicho en los audios dados a conocer por El Destape, Liñani respondió: “Yo no tengo nada, no lo recuerdo ni tengo nada por el estilo”.

También contó que después de conocerse la denuncia de extorsión se reunió con Pedro Etchebes: “Lo conozco es un señor increíble, como también me sentí damnificado quise hablarlo y explicarle, le dije que cuente conmigo”.

audio 5 rivolo organiza