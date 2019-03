Patricia Bullrich negó su vínculo con D'Alessio pero no descartó habérselo cruzado "en alguna embajada"

Patricia Bullrich negó rotundamente su vínculo con Marcelo D'Alessio y las imágenes en la que se los ve juntos en un operativo policial en 2016 pero no descartó habérselo cruzado "en alguna embajada".

Durante una entrevista con Luis Novaresio para A24, la ministra de Seguridad destacó: "No trabajó nunca conmigo. Son todas fotos truchas. La foto que circula es de la Universidad del Salvador, era un curso de narcotráfico. En lo que a mi corresponde, es todo trucho".

Por otro lado enfatizó que "lo hubiera tenido en cuenta cuando armaba los equipos" si le parecía una persona valiosa en lo que hacía.

Al ser consultada si nunca más lo vio después de eso, la ministra no lo negó: "Uno puede decir nunca más, ahora si en algún momento en alguna embajada se me acercó, no lo sé".