Patricia Bullrich sobre Marcelo D'Alessio: "Está loco"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió al cruce de Marcelo D'Alessio, el falso abogado que está procesado por haber intentado extorsionar al empresario Gabriel Traficante y al agropecuario Pedro Etchebest. La funcionaria negó cualquier tipo de relación con el operador judicial y al definirlo dijo: "Es una persona que está loca, es un demente", aseveró.

Bullrich, además, recordó una reunión que tuvo con D'Alessio en 2016, cuando se lo presentaron como "un experto en narcotráfico", como él también solía autodenominarse.

En ese encuentro, la ministra se dio cuenta de algo raro en su actitud. "Me aseguró que la Argentina es el principal exportador de cocaína en el mundo. Yo le respondí que no me podía decir eso", señaló durante la entrevista con TN. Según la funcionaria, ese día decidió que el falso abogado no iba a trabajar en su cartera. "No me pareció serio y estaba fuera de sus cabales", agregó.