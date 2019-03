El diputado del PRO Guillermo Montenegro aseguró que "puede ser que no sea tremendo" que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tenga una vinculación con el extorsionador Marcelo D'Alessio.

En una reunión de la comisión de Seguridad Interior de Diputados, Mónica Macha, del FPV-PJ, cruzó al legislador oficialista y pidió que Bullrich informe sobre su posible relación con el falso abogado.

"Para usted el problema está en la calidad de la foto", que revelaría el vínculo del extorsionador con el Ministerio en una presunta reunión de Seguridad, "y no en si la Ministra tiene vinculación con D'Alessio, que es un tema tremendo para la Argentina", lanzó la diputada. Ante este punto, Montenegro confesó: "Lo tremendo es para usted, puede ser que no sea tremendo para mi".

El legislador macrista resaltó que "con la calidad de las fotos no me puedo dar ni cuenta de dónde es" la reunión entre el falso abogado y funcionarios de Seguridad. "No está la Ministro, no se identifica quién es D'Alessio, no surge claramente ni cuál es el lugar y, por el conocimiento que tengo yo, no me da la sensación de que sea ninguna oficina del Ministerio", justificó.

Por eso, Montenegro pidió obtener el material fotográfico en mejor calidad para hacer efectivo el pedido de informes a Patricia Bullrich. "Por eso tiene que informarlo la Ministra ¿No sabe dónde se reunió con D'Alessio? Hay una foto donde está", retrucó Macha.

Ante este señalamiento, el oficialista tuvo que reconocer un encuentro entre ellos en la entrega del barrabrava Marcelo Mallo, quien está implicado en el doble crimen de Unicenter: "En esta foto obviamente está claro que es la Ministra, está claro en teoría que era D'Alessio".