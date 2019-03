En el marco de “la causa de la extorsión”, nuevos audios salieron a la luz y uno de ellos involucra directamente al intendente de Salta capital, Gustavo Sáenz, quien fue mencionado por el abogado Marcelo D’Alessio y menciona la venta de drogas y su vínculo con el fiscal Carlos Stornelli.

Nuevas aristas comienzan a surgir de la investigación que inició el periodista Horacio Verbitsky. Ahora, en un audio de 15 minutos, el extorsionador le cuenta al empresario Pedro Etchebest sobre la relación de Sáenz con Stornelli y acusa al jefe comunal de haber vendido drogas. También, lo tilda como “cajero” del fiscal.

AUDIO D Allesio INTENDENTE SALTA.mp3

PE: - Este muchacho, el que vino, el de barba...

MD: - Tiene 48 años, es el intendente de Salta capital,

PE: -Ah, mira vos…

MD: - Si, es amigo de Stornelli. Y tuvo que haber vendido algo de falopa...

PE: -¿Si?

MD: - Si, si no, ¿de dónde conoces a un juez federal?

PE: -Claro, más un tipo de Salta ¿Gusta Sanz?

MD: - Gustavo Sáenz.

PE: - Y seguro.

MD: -Voy a googlear toda la historia. Me dice que es candidato a gobernador. Le conte que se había acercado Olmedo a verme, que es un chanta hijo de puta, que lo mantenga creyéndose que puede ser presidente y que te lo voy a pagar, me dice el tipo

PE: .- ¿Y te dice a vos?

MD: - Claro, yo no veo un centavo. Son 300, no veo un centavo pero me cabo de ganar un negocio.

PE: - Claro

MD: - Ves como… Si yo no estaba sentado en ese momento ahí, no sé que el cajero era esa persona..

PE: - ¿El mismo te dice que soy el cajero?

MD: - No, me lo dice... está en este tema de los cuadernos, lo maneja Gustavo y me dice que hay que darle una astilla para la campaña, porque necesitan que fuera gobernador.