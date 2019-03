Víctor Palomino Zitta, arrepentido en la causa de la "Mafia de los contenedores", aportó una nueva declaración por extorsión contra el abogado Marcelo D`alessio y el periodista Daniel Santoro. Según su testimonio, el objetivo era incriminar a ex funcionarios kirchneristas en el presunto contrabando de 561 contenedores a través del Puerto de Buenos Aires. El empresario aseguró que el extorsionador vinculado al fiscal Carlos Stornelli le exigió el pago de US$500.000 para no ir preso ni publicar su caso en medios del Grupo Clarín.

Según declaró ante el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, Palomino Zitta fue detenido en el Puerto de Buenos Aires cuando fue a buscar un contenedor desde la terminal EXSOLOGAN hasta un depósito fiscal en San Miguel. En ese momento, Prefectura Naval lo apresó junto a su socio, el señor Costa.

Un día después de la detención, fueron trasladados al Juzgado del Dr. Marcelo Aguinsky. Según su testimonio, durante la declaración indagatoria entró, de forma sorpresiva, su ex pareja, Jacqueline Fonseca, "debido a que se encontraba con un grupo de abogados particulares que asumirían la defensa en ese acto". El juez le preguntó si aceptaba la designación, lo que el hombre hizo.

Los abogados eran "Rodrigo González, Gustavo González, Emiliano (empleado del estudio de González) y Marcelo D Alessio". Cada uno cumplió un rol particular: "Emiliano se apartó a hablar conmigo con un borrador de la declaración que debería de realizar, yo le relato los hechos pero me dice que si yo decía eso, seguramente iba a quedar detenido mucho tiempo, que debería de declarar lo que él me había preparado ya que el Juez y la fiscal querían que aporte la información que él tenía preparada, para, de esa forma, declarar como arrepentido y obtener la libertad".

En tanto, D`alessio se dirigió al despacho del juez pero, según pudo saber después, en realidad "se sentó en el hall de entrada entre la mujer de mi socio y Jacqueline. Durante la espera D Alessio les refirió a modo de amenaza que debían abonar Us$ 500.000, los cuales serian repartidos entre la fiscal del caso, el Juez Aguinsky, el estudio jurídico y Santoro (periodista del diario Clarín)".

Según su relato, mientras D`alessio apretaba a las parejas de los detenidos apareció "en las puertas del Tribunal el periodista Daniel Santoro, quien se saluda, según manifestaron las mujeres, de manera muy amena con D Alessio y los González, y él personalmente les refirió que el tema estaba controlado y que no iban a salir en los medios, por la contratación de los servicios de ese estudio" de abogados.

Su declaración continuó al día siguiente, cuando brindó nombres de personas que no conocía para lograr la excarcelación: "Emiliano me dijo previamente todas las personas que debía de incluir en la declaración para que se me otorgue la excarcelación; quiero destacar que no conocía a ninguna de las personas que nombre en dicha declaración".

Una vez en libertad, denunció que siguió recibiendo presiones de D`alessio, quien lo citó en un bar de La Boca para exigirle el pago de los US$500.000: "Me refiere que si no estaba el dinero a las 48 horas, el acuerdo que se tenía tanto con el estudio, con el juez, con la fiscal, y con Santoro, se caería y volvería todo hacia atrás, por lo que me volverían a detener. Fue tal la presión que sentí en ese momento que le dije que iba a denunciar todo lo que me estaba haciendo padecer. Y esta fue la última vez que lo vi y entiendo que me vio tan firme que le dio temor que lo denuncie".

Si bien no abonaron toda la suma de dinero exigida por el abogado, Palomino Zitta aseguró que "en total habremos entregado unos 40 o 50 mil dólares".

