En medio del escándalo por la denuncia por extorsión que envuelve al fiscal federal Carlos Stornelli, un nuevo audio complica aún más al funcionario judicial que ordenó borrar las actas de la declaración de Pablo Barreiro, ex secretario de CFK, en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Con la potestad de definir quién aparece y quién no en la causa, Stornelli ordenó borrar el acta de su declaración, en la que el hombre confirmó los datos que el fiscal tenía sobre la causa por supuesto cobro de coimas a empresarios.

En un nuevo audio al que tuvo acceso El Destape, el abogado Luis Vila, que defendía a los Barreiro y entró en la disputa por los tironeos extorsivos, aseguró que Stornelli ordenó borrar su declaración: “Yo le dije a la chica `ni siquiera te calentés en borrar el acta - la borró, por supuesto - porque es lo mismo que vamos a decir en el Tribunal, si este chico no tiene nada que ver`”. De este modo, se confirma la operación del fiscal para hacer aparecer o desaparecer nombres de la causa.

Después de que los hermanos Barreiro le pagaran US$ 40 mil – de un total de US$ 50 mil - por sus servicios, el abogado confesó: “Lo que le dije a Stornelli es `este chico no tiene nada que ver, te está diciendo la verdad y colaboró. Lo que pasa es que vos decís que estas cosas ya las tenés ¿qué querés que haga?`. Vos me dijiste ´si viene, que no mienta´ y no mintió ¿Por qué vamos a hacer el acuerdo del arrepentido?”.

En ese contexto, le advirtió “a la chica (secretaria): `Ni siquiera te calentés en borrar el acta - la borró, por supuesto - porque es lo mismo que vamos a decir en el Tribunal, si este chico no tiene nada que ver`”.

Nuevo audio complica a Stornelli

Según reveló este portal el domingo, el armado de las actas de declaración es “la parte entretenida de la película”. Viale aseguró: “Si terminamos, como dijo el gordo, cumpleaños y está todo bien, en el acta vamos a poder poner lo que se nos cante la pija porque el gordo aceptó que hay un margen en el que yo te tengo que proteger a vos del otro lado”. Sin embargo, Pablo Barreiro no aportó nueva información, algo que le había advertido el abogado: “Lo que ellos saben, ya lo saben, no les interesa. Les interesa que vos les sumes”.

En ese sentido, resaltó que la estrategia para liberar a su padre, Ricardo Barreiro, detenido por la misma causa, debería ser el armado de una nueva declaración que lo reconozca en el lugar de los hechos, como amigo de Néstor Kirchner, pero que le niegue el haber formado parte de una maniobra ilegal, “más allá de que el gordo (Claudio) Bonadio después le pone el culo al tema” para dormir la causa.

Pese a ello, el abogado cercano a Stornelli, a quien llama “el gordo”, reconoció que la causa de la fotocopia de los cuadernos “se cae por falta de pruebas” y que “están usando a todos (los detenidos) de rehenes, en mayor o menor medida, pero los están usando de rehenes. Están metiendo presión y haciendo correr la bola”.

En este contexto, el abogado remarcó que el juez Bonadio “está enceguecido” por la causa y recordó el caso de “Julián Álvarez, que estaba en la SIDE. Tiene denuncias cruzadas con Bonadio desde hace siete años pero el magistrado lo sita en la causa pero el Código lo dice clarito: si vos tenés enemistad manifiesta, amistad íntima, sos deudor o acreedor, vos no podés ser juez”, y se la pasó a nado. Ese es el nivel de involucramiento que tiene el tipo con la cosa. Está está enceguecido. La tesis mía es `de ese quilombo corrámonos`, sin cagar a nadie pero sí ocupándose de cada uno”.

LEER MÁS: Nuevos audios de D`alessio ponen contra las cuerdas a Stornelli