Manguel y Rial, contra los periodistas que se solidarizaron con Santoro

El polémico apoyo de periodistas oficialistas a Daniel Santoro, tras el escándalo que lo involucra en el espionaje de sus propios compañeros del programa Animales Sueltos, no cayó bien a una de las víctimas, Romina Manguel, y a su colega Jorge Rial.

"¿Por qué ninguna organización y otros tinglados periodísticos no se solidarizaron con @fantinofantino y @rominamanguel, verdaderas victimas del espía preferido del oficialismo y de @dsantoro59?", escribió el conductor de Intrusos en su cuenta de Twitter.

Manguel no evadió la propuesta de su colega y respondió: "Me interesan las respuestas. Te cuento que existieron sobradas muestras de colegas que acompañaron fuera de un marco institucional además de Fopea y RSF. Solos. Con sus nombres y trayectorias. Para mi vale triple. Pero escucho".

"Me parece muy bien la solidaridad casi a escondidas. Pero sería buena una pública. Salvo que los vean diferentes a @dsantoro59. Para mi vos y @fantinofantino son victimas", opinó.

A lo que la panelista de Animales Sueltos explicó: "No es subjetivo. Para el juez también. Tal vez nos expuso la torpeza y no la mala voluntad. Quiero creer eso. Lo dije. Pero lo que se habló en una mesa de trabajo terminó en un informe de inteligencia que no se sabe hasta ahora con que fines iba a utilizarse".

