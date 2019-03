Las conversaciones grabadas por el empresario Pedro Etchebest en las que el multifacético Marcelo D’Alessio lo extorsiona en nombre del fiscal Carlos Stornelli con el horizonte de mejorarle su situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos revelan, cada una de ellas, una pieza nueva del rompecabezas de manipulación de un expediente judicial.

El Destape accedió a nuevas grabaciones en las que D’Alessio le ofreció a Etchebest hacer un acuerdo para pagar coimas al fiscal y así ser eliminado de la causa que controlan Stornelli y el juez Claudio Bonadio, en la que supuestamente Etchebest fue involucrado por parte de Juan Manuel Campillo, ex titulas del a ONCAA. Que sea una suposición no es menor, ya que uno de estos nuevos audios revela un modus operandi sistemático en los expedientes que digitan Bonadío y Stornelli: la introducción o eliminación de partes del mismo según convenga.

De hecho, D´Alessio le anticipó a Etchebest que su inclusión en el expediente de los cuadernos no era un inconveniente, dado que el fiscal podía eliminar todas las actuaciones en forma privada sin que nadie lo percibiera. Las fundadas sospechas de manipulación de este expedientes hacen que, al día de hoy no, no se sepa si efectivamente ocurrió. Según los dichos de Stornelli, Campillo nunca mencionó a Etchebest, pero su declaración nunca fue exhibida ni fue registrada por medios idóneos como marca la ley, algo que reclaman los abogados de los distintos involucrados en esata historia.

El propio Stornelli, que en los estudios de televisión parece contagiado de la logorrea (Verbitsky dixit) de D’Alessio, reveló que hubo partes de la declaración de José Lopez que no fueron inlcuidas en el acta donde consta su aporte como arrepentido. Es claro, y los nuevos audios lo reafirman, que la práctica no se limitó a Lopez.

La conversación que hoy publica El Destape y que forma parte del expediente judicial, tuvo lugar mientras D´Alessio se encontraba de vacaciones en México, es decir, en los días previos a su encuentro en Pinamar con Stornelli. El extorsionador le dice al empresario Etchebest que debe "ir a Pinamar" para arreglar con el fiscal en nombre de su "amigo", que es Etchebest: "Tengo que ir y decirle ´mirá, tengo esto, es mi amigo..¿cómo hacemos?´", le relata D´Alessio, para luego dejar en claro que era el fiscal el encargado de poner las condiciones, el precio de la libertad del empresario y de la eliminación de las actas donde figuraba mencionado: "Él (Stornelli) dirá ´que diga esto, que haga esto, que ponga esto…y volá a la mierda las fojas reservadas y vamos a decir que no hubo coincidencias. Rompé todo y ya, cosa juzgada y se va a la puta que los parió´. Lo que sí, nosotros no le vamos a mentir al fiscal", agrega el hasta entonces impune operador judicial.

AUDIO DALESSIO 1.mp4

En otro fragmento de la conversación, D´Alessio es todavía más expeditivo y no deja lugar a dudas respecto a su íntima relación con el fiscal Stornelli, lo que resulta un factor desencadenante para convencer a Etchebest de entregar la millonaria suma: "Vos necesitas que esto sea lo menor posible al menor costo posible. A ver, con Carlos hay que ser franco, no le doy ni media vuelta eh...generé ese puente de lealtad con Carlos. Nos vamos a ir sin celulares sin nada y le voy a decir mirá hermano, vos tenes un negocio y yo tengo la inmensa oportunidad de quedar bien. Tomo nota, decime qué tengo que llevar...", expresó.

AUDIO DALESSIO 2.mp4

Esta última frase es la que cobra un particular sentido al notar que días más tarde, fueron los propios D´Alessio y Stornelli los que salieron del balnerario CR para "dar una vuelta" en una camioneta, en donde se habría cerrado el monto del trato final.