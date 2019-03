Las duras imputaciones al fiscal Stornelli por la causa de extorsión y espionaje

El fiscal Carlos Stornelli no solo está imputado por el caso de extorsión sino que hay más causas que acaba de revelar el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

El magistrado le describió de qué se lo imputa a Stornelli al Procurador General (interino) de la Nación, Eduardo Casal. Ayer el fiscal federal no fue a declarar como estaba previsto, pidió la nulidad de la causa y recusó al juez.

"No habiendo comparecido el Dr. Carlos Stornelli a la audiencia indagatoria fijada para el día de la fecha corresponde atender el reclamo del jefe del Ministerio Público Fiscal de la Nación y poner en su conocimiento los hechos presuntamente ilícitos que se le atribuyen al mencionado fiscal por el momento", adelante Ramos Padilla. Una respuesta directa también al presidente Mauricio Macri, a quien responde Casal. Entre ambos trataron de blindar al fiscal.

Embed

Según el magistrado, a Stornelli se le imputa haber actuado conjuntamente con Marcelo D'Alessio en maniobras de espionaje ilegal que guardaban relación con las investigaciones judiciales a su cargo y con su actuación como fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

Además, se le imputa por ordenar investigaciones paralelas a las causas judiciales, no autorizadas por ley, a D'Alessio, a quien conocía como un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), quien por tanto no poseía atribuciones legales para ello y quien actuaba en connivencia y con la colaboración de agentes o presuntos agentes o ex agentes orgánicos e inorgánicos de agencias de inteligencia nacionales e internacionales. Ejemplo: caso Pedro Etchebest.

También se le imputa haber reclamado operaciones de espionaje –filmaciones con cámaras ocultas- para perjudicar a abogados que en el ejercicio de su función lo molestaban. Ejemplo: caso José Manuel Ubeira.

Se le imputa además haber tomado parte de la maniobra coactiva en perjuicio de Gonzalo Brusa Dovat mediante la que a través de amenazas se obligó a que el nombrado prestara declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Federal Nro. 4 a cargo del imputado, en la que denunció una serie de presuntos hechos delictivos cometidos en la empresa PDVSA Argentina.

Un hecho ahora conocido: se le imputa también haber ordenado labores de espionaje de forma paralela a las investigaciones judiciales a D'Alessio respecto de Jorge Christian Castanon, de nacionalidad peruana y presunto piloto de la aerolínea United Express, empresa subsidiaria y de cabotaje en los Estados Unidos de United Airlines

Otro hecho que se revela: se le imputa también haber ordenado a D'Alessio la realización de una maniobra de filmación con cámara oculta al abogado Javier Landaburu. Dicha operación se planificó antes del 8 de enero de 2019.

Y para finalizar, a Stornelli se le imputan la omisión de denunciar o investigar el posible delito de acción pública que puso en su conocimiento Pablo Erasmo Barreriro, quien declaró formalmente en la sede de la Fiscalía en octubre de 2018 y relató que D'Alessio lo estaba intimidando y coaccionando refiriéndole que tenían documentación que podía comprometerlo en el marco de la investigación de la "causa de los cuadernos” y que debían “contratar” sus servicios para no resultar finalmente detenido, alegando para ello la influencia que tenían sobre el fiscal Stornelli.