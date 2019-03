El juez Alejo Ramos Padilla rechazó un nuevo intento de frenar la investigación que se inició por la denuncia de extorsión contra Marcelo D’Alessio, Carlos Stornelli y Claudio Bonadio. Pese a esto, la causa ya amenaza con revelar la trama oculta de las operaciones de inteligencia y de espionaje ilegales en las que están involucrados jueces, fiscales, periodistas y servicios de inteligencia.

Ahora, en un escrito al que accedió El Destape, el juez Ramos Padilla refutó al fiscal Juan Pablo Curi, que mutó su posición inicial de impulsar la investigación para alinearse con los intereses de D’Alessio y Stornelli de que la causa de mude a Comodoro Py. La respuesta del juez llega luego de que el fiscal Curi firmara un dictamen en el que puso en duda la continuidad de la investigación en juzgado federal de Dolores mientras se discute el destino final de este expediente. Pero Ramos Padilla contestó que, mientras se define ese punto, no detendrá la investigación.

“La Constitución Nacional y la ley procesal imponen a este juez la necesaria continuidad de la investigación hasta tanto se definan las cuestiones de competencia planteadas”, afirmó el juez, y echó por tierra la posibilidad de abandonar la investigación.

Ramos Padilla retomó un dictamen de Curi fechado el 28 de febrero, en el cual el fiscal manifestó que “no impulsó la acción en torno a una serie de posibles hechos ilícitos puntuales” sino que lo que hizo “fue referenciar las nuevas hipótesis delictivas que habían sido advertidas”. Además, indicó “los motivos por cuales V.S. (el juez) no sería competente para llevar adelante su investigación”. El juez sostuvo que, previo al 28 de febrero, el fiscal Curi emitió otros dictámenes en los cuales “había delimitado con pormenorizado detalle diversos planes delictivos cometidos en el marco de la organización criminal”. Incluso, aseguró, “la Fiscalía no omitió mencionar los delitos específicos de la asociación ni tampoco aludió a éstos de manera genérica”.

En ese sentido, Ramos Padilla recordó que, en primer término, “la Fiscal Federal Subrogante, Dra. Natalia Corbetta, impulso formalmente la acción penal en torno a los sucesos puestos en conocimiento” por el empresario agropecuario, Pedro Etchebest, que denunció las maniobras extorsivas de D’Alessio.

En base a ese requerimiento, se realizaron múltiples medidas que derivaron en el allanamiento del domicilio de D´Alessio, donde se encontraron “dispositivos de espionaje, armamentos y documentación de inteligencia”. Con esos elementos en mano, recuerda el juez Ramos Padilla, “el propio Fiscal Federal Juan Pablo Curi decidió ampliar el objeto procesal de estos actuados a partir de la presentación de un requerimiento de instrucción ampliatorio”.

Sobre esas medidas, dice el escrito, Ramos Padilla “no sólo dispuso numerosas medidas de instrucción sino también procedió a detener, intimar personalmente y luego dictar auto de procesamiento con prisión preventiva respecto de Marcelo D´Alessio” y, “teniendo como base ese mismo objeto procesal ampliado por el Sr. Fiscal, fue que se procedió a la detención de Ricardo Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi y se les formuló imputación en orden a las mismas conductas delictivas”.

Por eso, resaltó que “estas consideraciones” previas al dictamen del 28 de febrero, “dan cuenta de la nitidez con la que se encuentra delimitado el objeto de investigación en estas actuaciones” así como el “apego irrestricto a la actividad jurisdiccional de este juzgado a las hipótesis delictivas determinadas por la Fiscalía, son reflejo del alto estándar que esta causa registra”. Por eso “muy a pesar de las aclaraciones formuladas por el Sr. Agente Fiscal, el suscripto (Ramos Padilla) ha actuado en todas y cada una de las medidas de instrucción formuladas hasta el momento teniendo como columna basal el necesario impulso de la acción penal formulado en dos oportunidades por el Ministerio Público Fiscal”.

Ramos Padilla muestra las contradicciones del fiscal Curi. Relata que, a contramano de esos dictámenes iniciales donde impulsó la investigación, el 28 de febrero “el Sr. Fiscal propone que se decrete la incompetencia territorial total en estas actuaciones” y se planteó el “dilema” sobre “si este tribunal debe proseguir o no con la investigación hasta tanto la cuestión de competencia quede definitivamente resuelta”.

El juez agregó que si bien “el fiscal no ha reclamado la desestimación ni el archivo de las actuaciones”, las “aclaraciones en torno al impulso de la acción penal no han hecho más que poner dudas acerca de la continuidad de una investigación de enorme transcendencia pública”.

Pese a ello, Ramos Padilla manifestó que continuará con la investigación en el juzgado federal de Dolores: “La Constitución Nacional y la ley procesal imponen a este juez la necesaria continuidad de la investigación hasta tanto se definan las cuestiones de competencia planteadas, y ello lo es en orden a todas las hipótesis delictivas que se han vislumbrado a partir de la prueba colectada y que habrían sido cometidas en el marco de la asociación ilícita objeto de investigación, que fuera motivo de formal impulso de la acción penal por parte del representante del Ministerio Público Fiscal”.