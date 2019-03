El oficialismo decidió embestir en el Consejo de la Magistratura contra el juez Alejo Ramos Padilla. El magistrado lleva adelante la causa por las coimas de Stornelli y procesó recientemente al operador Marcelo D'Alessio en un fallo en el que mostró los vínculos con el fiscal de la causa de los Cuadernos del chofer y que tiene en vilo a todo Comodoro Py.

Este martes, en la reunión del Consejo, el diputado Pablo Tonelli solicitó medidas de pruebas para impulsar el expediente 70/17, que tiene abierto contra Ramos Padilla. Esto ocurrió solo un día después del fallo en el que procesó a D'Alessio y en el que el periodista Daniel Santoro y la diputada de Cambiemos Paula Oliveto reconocieran el vínculo que mantenían con el ahora falso abogado y ex experto en narcotráfico.

Embed

Tonelli solicitó información a la Cámara Federal de Mar del Plata, los superiores inmediatos de Ramos Padilla, para que remitan información relacionada con el expediente 22240/14.

En off, un consejero que no pertenece ni al oficialismo ni a la oposición desestimó en principio este intento de avanzada contra el juez más incómodo para la Casa Rosada: "No se lo permitiremos", fue la lapidaria respuesta.

A su vez, también pretenden impulsar el expediente 166/17, en el cual el entonces consejero Waldo Wolff acusó al también magistrado Juan Ramos Padilla, padre del juez que tiene la causa que más preocupa al Gobierno y a sus socios de Comodoro Py. Como si fuera poco, a ese expediente le suman otro abierto por el peronista anti-soviético Miguel Ángel Pichetto por tener conexión entre ambos procesos disciplinarios.

En su fallo, Ramos Padilla (hijo) expuso cómo el fiscal Carlos Stornelli tiene una estrecha relación con Marcelo D’Alessio, a quien le encargó diversos trabajos de investigación ilegales. “Corroborada la relación entre Stornelli y D ́Alessio (…) se ha constatado que existen maniobras puntuales que revisten una gravedad institucional mayúscula que no es posible pasar por alto, en las que se constata la participación directa del fiscal, de D ́Alessio y de otros actores”, afirma el juez Alejo Ramos Padilla en el escrito donde procesó a D’Alessio.