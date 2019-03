La abogada del empresario Echebest reveló que hay "más pruebas" contra Stornelli

La abogada del empresario Pedro Etchebest, Natalia Salvo, sostuvo que "las pruebas son contundentes" respecto a la relación entre el fiscal Carlos Stornelli y el letrado (y presunto operador) Marcelo D'Alessio por pedir coimas millonarias a través de maniobras extorsivas. En este sentido, afirmó que todavía "hay más" elementos que todavía están bajo secreto de sumario, pero que serán revelados "en breve".

Respecto a las pruebas que demuestran el vínculo entre D'Alessio y Stornelli, afirmó: "Desde el primer momento, D'Alessio muestra una íntima y estrecha relación con el fiscal. Las pruebas son contundentes, y hay más pruebas. Esto se va a conocer cuando se levante el secreto de sumario, que sería en breve", aseguró Salvo en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.

Además, cuestionó la postura de varias personas integrantes del Gobierno que aseguran no conocer a D'Alessio, como la ministra Patricia Bullrich. "Todos salen a despegarse y a manifestar que a D'Alessio lo han visto una sola vez y que es una persona que no está en uso de sus facultades mentales. Lo que trascendió de los allanamientos no muestra a una persona que no tenga acceso a redes comunicacionales, políticas, judiciales, sobre todo por los materiales que se le han encontrado", afirmó la abogada.

Por otra parte, hizo énfasis sobre las incoherencias de los relatos de Stornelli y D'Alessio sobre su encuentro en Pinamar: "D'Alessio dice que lo vio 15 minutos y que el motivo fue ocasional, y Stornelli dice que se lo presenta Daniel Santoro porque supuestamente tenía información, y que estuvo con él dos horas".

"Desde el primer momento, D'Alessio le dice a Pedro (Etchebest) que esto se iba a sellar en Pinamar el 7 o el 8 de enero, y así fue. Fue la reunión que mantuvieron con Stornelli, y fue ahí donde Stornelli le dio la mano a mi cliente aunque ahora dice que no lo conoce", remarcó Salvo.

En adición a esto, la letrada cuestionó que Stornelli haya tardado cuatro días en denunciar a D'Alessio luego de que se de a conocer el caso de extorsión y que no haya querido entregar su celular para que sea investigado. Además, afirmó que plantearon una "inhibitoria" para evitar que se traslade la causa de Dolores a Comodoro Py, ya que "la acción extorsiva se produce y se consuma en Pinamar, y ese es el criterio que tiene la Corte Suprema en la competencia territorial".

Para Salvo, que Stornelli no haya querido aportar su celular "es llamativo". "Mi cliente estuvo diez horas en Dolores ratificando la denuncia. El juez fue rigurosísimo a la hora de evaluar la contundencia de las pruebas para darle curso a la investigación, y en ese momento dio su teléfono", sostuvo.