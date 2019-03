El sugerente regalo del periodista de Clarín implicado en los audios de las coimas a Mirtha Legrand que desató una picante pregunta

El periodista ultramacrista de Clarín Daniel Santoro, que fue implicado en los audios de las coimas del fiscal Carlos Stornelli por el abogado Marcelo D'Alessio le hizo un particular regalo a Mirtha Legrand y la conductora le devolvió el gesto con una fuerte pregunta.

Santoro, que en los audios revelados por Horacio Verbitsky es señalado como un "ex espía de la KGB", el servicio secreto ruso, y un hombre de fuerte vínculo con el juez Claudio Bonadío y Stornelli, participó de la mesa de Mirtha y no pasó desapercibido con su particular presente.

Mamushka.png

El periodista le entregó a Legrand una Mamushka, uno de los símbolos tradicionales de Rusia, pero la respuesta de la 'Chiqui' sorprendió: “Gracias por la Mamushka. Por eso le dijeron a usted que trabaja para la KGB, el servicio secreto ruso”

“No es la primera vez que usan esta metodología. Pero es con una morbosidad que se meten con la vida íntima de mi familia”, le respondió el polémico cronista.