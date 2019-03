El ex abogado de D'Alessio reconoció el vínculo con Patricia Bullrich

Rodrigo González, ex abogado de Marcelo D’Alessio y abogado de Leonardo Fariña aseguró que sabe que D’Alessio organizó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la entrega del barrabrava Marcelo Mallo, quien está implicado en el doble crimen de Unicenter.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el letrado afirmó que “D'Alessio mencionó que tuvo una reunión con Carrió” y que sabía que se reunía mucho con Mario Montoto.

"Tengo miedo por mi seguridad".

Además, no descartó que "si alguien considera que en todo Comodoro Py no hay un juez que pueda investigar esta causa tienen que intervenir la Justicia y cerrar Comodoro Py. Yo tengo que seguir trabajando en Comodoro Py todos los días. Hay jueces que podrían llevar la causa. Y hay jueces. Es difícil investigar a la persona que tenés al lado".

"No trabajé con D'Alessio en ninguna causa. Él me derivaba clientes. Él no sabe nada de derecho".

"Yo soy abogado penalista hace muchos años. Se lo que tengo que hacer cuando un juez no está trabajando bien. Lo hice con Bonadio. Y no me parece con Ramos Padilla", consideró.

"El juez Ramos Padilla está trabajando bien. Te lo digo hoy, que no se que va a resolver en el futuro con mi situación", finalizó.