El ataque de Stornelli contra Ramos Padilla: volvió a pedir que lo recusen y no se presentó a declarar

El fiscal federal Carlos Stornelliatacó al juez Alejo Ramos Padillay volvió a pedir que lo recusen de la causa de las coimas y la red de espionaje ilegal que investiga.

Este hecho sucede el día de la declaración indagatoria del fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos ante Ramos Padilla. Stornelli no se presentó ante el juzgado de Dolores, en lo que es el segundo llamado a indagatoria.

La semana pasada el juez de Dolores lo había citado por segunda vez, ya que la primera vez Stornelli se ausentó del pedido de declaración indagatoria por los hechos en los que está imputado.

Embed

En un descargo, según surge de la nueva recusación efectuada por el fiscal, representado por su abogado (Roberto Ribas), el fiscal se pregunta: "¿Qué necesidad existía de difundir públicamente esto? Su actitud ha violado los deberes de imparcialidad y sobre todo la necesaria reserva que debe existir sobre causas que se tramitan en forma larvada".

Hace una semana realizó la misma estrategia: recusó al juez, pidió la nulidad de lo actuado y planteó su incompetencia. Ahora lo recusó nuevamente con otras causales contenidas en un escrito al que tuvo acceso el portal minutouno.com.

"La cosa es más que simple. Innecesariamente ha ventilado prácticamente el total del proceso, violando las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal y también en el artículo 157 del Código Penal”, dice la presentación.

"No me voy a adentrar si hay especulaciones políticas o de otro tipo, nos alcanza con señalar que V.S. (Ramos Padilla) actuó con ligereza en forma innecesaria, ventilando en un espectáculo mediático, como ya lo señalaron quienes se adentraron en la crítica a la actitud llevada a cabo", sostiene la ampliación de recusación.