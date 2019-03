El abogado del ex contador de los Kirchner denunció una operación de Clarín contra CFK

El abogado del ex contador de la familia Kirchner, Roberto Herrera, denunció que el diario Clarín publicó información falsa en torno a las declaraciones de su cliente, Víctor Manzanares, en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

"Manzanares en ningún momento dijo que el dinero provenía de la obra pública o coimas de ninguna índole. El no sabía de donde venía", expresó en diálogo con Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio.

En este sentido, Herrera explicó que "el dinero que él (Manzanares) menciona es el dinero que Daniel Muñoz le dio cuando se hicieron socios. Ahí el entra en el tema de los cuadernos".

"No sé de dónde sacó eso Clarín. Si lo sacó de otro medio, No tengo ni idea. La nota de ayer da a entender que se dijeron cosas ante Stornelli que no son así", agregó, dejando expuestas las mentiras del medio.

Por último, Herrera señaló que Manzanares "no dice en ningún momento que iba a la casa de Néstor y Cristina" y agregó que lo único que declaró su cliente es que depositaba los cheques sobres los alquileres del hotel puesto que era el contador de los Kirchner.