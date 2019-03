La abogada del empresario Pedro Etchebest, Natalia Salvo, aseguró que con su defendido se sienten intimidados después del mensaje que recibió ayer de parte del periodista de Clarín Daniel Santoro: “tenemos miedo y tomamos otro tipo de precauciones. Pedro está absolutamente atemorizado”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, la letrada afirmó: “El marco en el que se da el mensaje que recibí de Daniel Santoro fue inoportuno, inadecuado, fuera de tiempo e intimidatorio.

Mando una foto en la que se ve a Etchebest en una reunión, preguntándome que hacia mi cliente ahí y si lo podía explicar…esa foto es de marzo del año pasado cuando Pedro toma el mando de una empresa para realizar un determinado proyecto, lo hizo porque era pedido de su amigo, incluso está su hijo” y que “hay una persecución hacia Pedro Etchebest, que en vez de rendirse a las pruebas de la causa se dedican a perseguirlo”.

Sobre la causa, Salvo dijo que: “Santoro dijo que borró sus comunicaciones por si lo allanaban. Arroja un manto de sospechas y es un reconocimiento tácito que tenía conversaciones que no pueden ser mostradas y no tiene que ver con el tema de las fuentes, pero evidentemente el contenido no podia ser visto de manera fácil y reconoce que lo borra”.