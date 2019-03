El fiscal Carlos Stornelli sigue embarrando aún más la cancha en medio del escándalo por las por las coimas a empresarios de la causa de los cuadernos.

Durante una entrevista en A24 con Eduardo Feinmann, el cuestionado fiscal reconoció que el periodista de Clarín, Daniel Santoro, fue quien le presentó al abogado Marcelo D'Alessio.

Stornelli entrega a santoro

"Lo conocí hace tres o cuatro meses. Me lo presentó el periodista Daniel Santoro, a quién yo le tengo un gran cariño, un gran respeto. Me llamó y me dijo que quería presentarme una persona que trabajaba para la DEA o alguna agencia de la embajada de Estados Unidos. Que siempre tenía buena información que era muy confiable y nunca le había fallado, que era fuente de él".

"De los cuadernos jamás me habló. Era un tipo muy simpático. Parecía que sabía de narcotráfico y terrorismo. No presentó credenciales pero decía que trabajaba para alguno de esos lugares".

Además, aclaró: "El escribía mucho. Tuvimos comunicación durante un buen tiempo".