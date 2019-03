El ex directivo de PDVSA y denunciante del caso Marcelo D’Alessio, Gonzalo Brusa Dovat contó cómo llegó a Marcelo D’Alessio y sostuvo que el operador judicial se identificó como jefe regional de la DEA.

“Él me dijo que estaba investigando una de esas empresas de PDVSA con la cual yo no tenía contacto y el agradecía la información y me iba a dar protección, siempre se identificó como jefe regional de la DEA”, afirmó al programa Habrá Consecuencias, por El Destape Radio.

Brusa Dovat relató: “Llega la reunión con Santoro. Yo me rehusó a hacer esa nota y D'Alessio me presiona adelante de Santoro. Y ahí no tuve más opción”. “Luego de que sale la nota de Santoro en Clarín, D'Alessio me dice que me va a llevar a la fiscalía de Stornelli para ratificar una denuncia”. “Llegamos a la fiscalía de Stornelli, se saludaron cordialmente, entramos a su despacho y D'Alessio le comenta que yo iba a ratificar lo que salió en Clarín”, “Estuve 20 o 25 minutos declarando y después me di cuenta que D'Alessio estaba a mi lado escuchando pero yo no sabía que eso no correspondía, después me enteré”.

Además, Brusa Dovat afirmó que "en el juzgado de Dolores están haciendo un gran trabajo pese a los pocos recursos que tienen".