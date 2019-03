El conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, y su compañera Romina Manguel; se presentaron a declarar en “la causa de la extorsión de Carlos Stornelli” por ser “presuntas víctimas de espionaje” por parte del extorsionador Marcelo D’Alessio bajo la orden del fiscal.

En el juzgado de Dolores, los dos periodistas prestaron declaración ante el juez Alejo Ramos Padilla y pidieron trabajar “libremente”.

“No te das cuenta si te pasa, nadie se da cuenta si te están espiando. A veces están laburando en esto y es muy difícil y complicado y más de lo que nosotros laburamos. No me di cuenta nunca de nada. No ando mirando para el costado a ver si alguien me sigue o no, no tengo cuidado con mi celular, quién está detrás de cámara. Hago periodismo, entrevistas”, se escudó el periodista oficialista ante los medios.

Y aseveró: “Nos tenemos que cuidar entre todos nosotros, nos tenemos que cuidar porque tenemos que laburar libremente y cuidarnos”.

Por su parte, Manguel aclaró que la causa “no la voy a evaluar políticamente” y agregó: “Fuimos precavidos, accedimos a la citación testimonial porque podríamos ser víctimas de presunto espionaje. Solo veo lo que hay en el expediente”.