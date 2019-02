SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El empresario Pedro Etchebest, denunciante de la trama de corrupción liderada por el fiscal Carlos Stornellia través de su operador Marcelo D'Alessio, apuntó contra el periodista Nicolás Wiñazki por publicar una foto suya de Migraciones que pudo haber sido difundida ilegalmente por una persona que trabaja en el ente estatal. En este sentido, afirmó que va a ir "hasta las últimas consecuencias" contra el redactor de Clarín.

Etchebest remarcó que, en lugar de protegerlo, el Estado lo ha "vulnerado" ya que una foto suya de Migraciones llegó a manos de Wiñazki, quien la publicó en Clarín. "Vulneraron mi identidad cuando difundieron una foto que era de un ente público. ¿Cómo consiguió la foto el periodista? ¿La compró, se la regalaron?", se preguntó el empresario en diálogo con Navarro 2019, por El Destape Radio.

"Percibo que hay una intencionalidad de degradarme y rebajarme al nivel de quien produce la extorsión. No puedo entender lo que hizo el Estado, y el periodista es cómplice y responsable de lo que me pase a mí al difundir la foto", sostuvo Etchebest.

En una fuerte crítica a Wiñazki, el empresario cuestionó: "Incluso pone mi foto junto a la de D'Alessio, denostándome, como si yo fuera un delincuente. Percibo que hay una intencionalidad de degradarme y rebajarme al nivel de quien me produce la extorsión".

"No puedo entender lo que hizo el Estado, y el periodista es cómplice y responsable de lo que me pase a mí al difundir la foto. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias con esta foto. Él no tiene derecho de difundirme sin ninguna causa judicial, y el Estado tampoco debe hacerlo. Debe protegerme, porque soy un ciudadano, y debe buscar a quien difundió la foto", subrayó.

En este marco, planteó un duro cuestionamiento contra los medios de comunicación. "Hay una realidad, y es tan evidente... Los hechos hablan por sí mismos. Los grandes diarios y canales de televisión no son objetivos porque no hablan el tema puntualmente. Ahí sale que hay un confabulado periodístico, jurídico y político. Son tan poderosos que los medios, en vez de difundir estas cosas, las ocultan para que no llegue a la gente", analizó.

Además, Etchebest reveló que no sólo hubo personas que ingresaron al hogar de su hijo --quien ahora tiene una custodia policial frente a la vivienda-- sino que también irrumpieron en el edificio donde vive con su familia.

"Nosotros con mi familia estamos desprotegidos. Ayer hicimos una denuncia por un hecho por el cual entraron a mi domicilio particular en Mar del Plata y me sacaron toda la documentación que yo tenía en cuanto a la notificación de pagos de banco y demás. Violaron la puerta de entrada de mi edificio, subieron al piso donde vivo y me robaron allí toda la documentación", contó el empresario.