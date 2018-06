El diputado nacional por Unidad Ciudadana, Andrés “El Cuervo” Larroque decidió utilizar su tiempo de exposición para leer una carta del ex ministro Julio De Vido que manifestó desde la cárcel su apoyo al proyecto.

"Voy a utilizar mi tiempo, en principio, para leer la posición del diputado Julio De Vido que no pudo estar acá por obvias y pérfidas razones", arrancó el legislador y leyó una carta del ex funcionario conde apunta principalmente contra el gobierno de Mauricio Macri y a los diputados que votaron por su desafuero.

“Tal vez el 13 de junio de 2018 sea el día más triste de mi cautiverio. Mucho más que cuando esta Cámara, por primera vez en su historia, actuó como mi carcelero, dando respaldo a quienes inventaron por impulso del presidente (Mauricio) Macri y el ministro (de Justicia, Germán) Garavano la famosa doctrina que sirve para detener opositores. Sí, opositores. Si no no se explicaría que no se hubiera aplicado a otra diputada con acusaciones gravísimas, lo que evidencia una aberrante desigualad ante la ley”, dice el escrito.

Y sentencia al final: "En este debate de hoy no puedo expresar mi foto favorable a este proyecto por estar preso por el presidente Macri y del neoliberalismo, que habla de defender la vida y reprime o apunta por la espalda cualquier reclamo por la cruel política de ajuste que está llevando al pueblo argentino a la desocupación y la miseria".

Por su parte, Larroque reconoció en su discurso que “en el peronismo hay una tensión por este tema”, pero expresó: “creo que votar en contra o abstenerse, opciones que inclusive personalmente analicé, va a significar un retroceso y no aportan en términos de una mirada justicialista”.

“Creo que la ley garantiza la necesaria libertad e igualdad”, señaló y consideró que además contempla una “tercera dimensión que tiene que ver con la justicia social”.