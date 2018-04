Larreta respondió por el estado del subte en Canal 13 pero hizo agua

Viajar en subte se vuelve una odisea para los usuarios. Demoras, mala frecuencia, vagones chicos y estaciones deterioradas son una constante en la rutina porteña. Pero esta situación parece ser ajena al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que afirmó que “la frecuencia mejoró excepto en la Línea E” y admitió que no es posible mejorar el servicio en hora pico.

Como invitado al programa de El Diario de Mariana, Larreta enfrentó las quejas de los panelistas de El Trece que diariamente usan el subte y viven en primera persona el pésimo servicio que presta Metrovías a pesar del costoso pasaje que se paga.

“La verdad que no siento que haya progresado tanto, la mugre es pestilente, algunas estaciones se llueven y la frecuencia no aumentó”, comenzó el periodista Luis Bremer y su colega Catalina De Elía le recordó que “se sigue viajando mal”.

“No es así, la frecuencia mejoró menos en la Línea E. Se sigue viajando apretado pero eso es porque mejoró la frecuencia y con más trenes, viaja más gente. Tenemos 400 más vagones de sube que hace dos años, había cero vagones con aire acondicionado y hoy tenemos la mitad”, replicó el jefe de Gobierno pero eso no alcanzó y De Elía le recordó que “antes de eso (que haya aire acondicionado) es importante poder entrar en un vagón”.

Además Larreta aseguró que “la gente elige viajar en subte, porque es la mejor manera de viajar porque si no, pueden viajar en colectivo. En dos años, aumentó un 30 por ciento los usuarios de subte” pero otra panelista le recordó que “se elije porque es la forma más rápida de llegar, no la mejor”.

Los argumentos se le terminaron a Larreta ante los reclamos insistentes de que el Gobierno de la Ciudadno ha invertido para mejorar el servicio de subte y acorralado, admitió: “En la hora pico, lo digo ahora crudamente, no tiene solución. La frecuencia más corta no la podemos poner porque chocarían los propios trenes. No tiene solución”.

En tanto, el representante de la Ciudad no mencionó la vieja promesa de Mauricio Macri de extender los kilómetros de vías del subte como una forma de mejorar el servicio, solo anunció que para el fin de este año, el 70% de los vagones tendrían aire acondicionado.