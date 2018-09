Lanata usó un lamentable calificativo para hablar de Dady Brieva

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista de Radio Mitre, el ultra oficialista Jorge Lanata, pronunció desafortunados calificativos contra Dady Brieva, luego de la entrevista que el humorista le brindó a Luis Novaresio por el canal A24.

“Le agradezco a Brieva que muestre que es un miserable, peor que me mienta y que me diga que quiere que vaya todo bien. Estamos todo el tiempo haciendo un periodismo de opiniones de otros", expresó el periodista preferido de la Casa Rosada.

Además, Lanata agregó: "Dady Brieva es un cómico bastante grasa que tuvo suerte con un trío, hace un tipo de humor muy berreta. Por qué lo tenemos que tomar en serio cuando habla de política. Nunca fue prestigioso“.

Y concluyó el conductor oficialista: "Estamos transformando en líderes de opinión a tipos que no existen. No es todo igual, porque son famosos, son todo lo mismo. Ser famoso no es una virtud en sí misma. Nosotros mismos multiplicamos opiniones. Cualquier boludo dice cualquier cosa y tiene todo la misma entidad".