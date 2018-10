SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor de televisión Jorge Lanata se cayó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y debió ser internado en el Hospital Británico por un profundo corte en la rodilla. Su colega en Radio Mitre Marcelo Longobardi contó cómo fue el accidente y aseguró en broma que fue "una venganza".

Longobardi comentó que el lunes por la noche estuvo en el CCK y aseguró que desde este lunes por la noche debería pasar a llamarse Centro Cultural Lanata: “Estuve en una reunión con Lanata y Mariano Chihade (esposo de Mariana Fabianni) en el CCK donde se inauguraba el proyecto del Museo del Holocausto".

En la mesa de Radio Mitre, Longobardi explicó: “En un momento Jorge me dice ¿vamos? Lanata estaba siendo sometido a una interminable sesión de fotos de los televidentes que lo rodeaban, pero he visto a un Lanata muy amable con la gente y me sorprendió el comportamiento amabilísimo, porque no insultó a nadie“.

“El centro debiera llevar el nombre de Jorge Lanata“, aseguró Longobardi, quien consideró que el periodista ultraoficialista “fue víctima de un atentado sobrenatural. Yo lo vi, estaba con él. Decidimos partir juntos. Empezamos a caminar hasta el segundo piso del CCK y nos dirigíamos por un ancho pasillo. Estábamos dentro del edificio y de repente, Jorge se tropezó“.

El conductor de Cada Mañana explicó que Lanata enganchó un zapato con una tapa cubre cables y denunció: “La razón por la cual Jorge se tropieza es porque en ese punto algo le pusieron a propósito. Se cayó mal; fue una escena sangrienta, porque se cortó. El tapacable tenía algo filoso que le rebanó el traje naranja“.

“Pobre Jorge no podía caminar, le dolía la rodilla, sangraba. Vino un servicio médico del CCK que no sabemos de dónde apareció y armamos un operativo para enviar de modo directo al señor Lanata al Hospital Británico“, recordó Longobardi, quien aclaró que “la última noticia que tuve de Jorge fue anoche a las 23 hs, cuando Carlos me escribió y me dice me llamó José, fue solo un golpe“.