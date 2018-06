El periodista Jorge Lanata mandó un fuerte mensaje contra la editorial Perfil por una nota que podría ser publicada en Revista Noticias este fin de semana y que sostendría que hay una crisis entre el conductor ultraoficialista y Canal 13. En su programa de Radio Mitre contó que no tiene contacto con los medios que dirige Jorge Fontevecchia desde hace tres años.

"Hace un par de semanas que viene estando de moda que yo me quiero ir del canal, que Mirtha se quiere ir también, que hay un conflicto entre Canal 13 y nosotros. Me cuentan que va a salir tapa o nota con ese tema. Hace 3 años que no hablo con Noticias ni con ninguna revista de la editorial PERFIL. Imagino que no les cae simpático pero lo hice una vez que me harté de que pusieran cualquier pelotudez y falsificaron fotos de un departamento que yo había comprado en Miami. Entonces fue como el colmo del colmo", sostuvo.

Embed

No sé qué van a poner, porque no hay nada qué decir. El otro día el diario PERFIL sacó una nota diciendo que había habido un conflicto con la nota de (Mario) Quintana que la habían querido censurar. Yo no sé si ustedes vieron el programa, pero la nota de Quintana salió al aire o sea que si la quisieron censurar, fracasaron. Creo que no había demasiada noticia para contar con eso", dijo.

Por su parte, el diario Perfil publicó la opinión del director de Noticias, Edi Zunnino, quien se rió de Lanata al decir que "es divertido que Jorge se enoje por un nota que todavía no salió". Además confirmó que Lanata será tapa en la revista Noticias.