Lanata comparó la convocatoria a la marcha contra el FMI con propaganda nazi

Anoche, durante el segundo programa de su ciclo Periodismo Para Todos, el periodista oficialista Jorge Lanata comparó propaganda nazi con la consigna que identificó la marcha que se realizó el viernes pasado con motivo del 25 de mayo y el repudio a la vuelta del Fondo Monetario Internacional al país.

En ese sentido, el periodista preferido de la Casa Rosada mostró en pantalla un afiche de la Alemania nazi, previo a la Segunda Guerra Mundial, en el que se lee “Tu patria está en peligro, regístrate”.

“Hablando del pasado, el viernes se realizó una marcha K bajo la consigna ‘La patria está en peligro’. Yo lamento decirle a la gente que organizó la marcha que busquen otra consigna porque eso es una propaganda nazi de la época anterior a la guerra, y dice lo mismo. No estuvieron felices con el slogan”, cuestionó Lanata.

Además, el animador afín al macrismo cargó contra los actores que convocaron a la movilización para rechazar el ingreso del FMI al país bajo esa consigna y los comparó con la Alianza Anticomunista Argentina, el grupo paramilitar de José López Rega, que asesinó a miles de personas por su militancia política.

“La Triple A, que en esta época no es más López Rega, ahora se llama Asociación Argentina de Actores, hizo otro de esos videos con tono dramático tipo ‘decime dónde está Maldonado’ mirando a cámara, esa onda. No te puedo decir que se ahogó porque vos no lo querés escuchar, pelotudo”, soltó el periodista.

