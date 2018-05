El conductor oficialista de Radio Mitre Jorge Lanata atacó a la actriz Florencia Peña, a quien definió como "rata". Además cuestionó al multimedio Clarín por haberla contratado, pese a que en reiterados momentos criticó al Grupo.

“Yo no tengo ningún respeto por Florencia Peña, es una rata. Yo no sé si ustedes estuvieron en los últimos años en el país, pero en los últimos 15 años escuché a Florencia Peña decir que el Grupo Clarín tenía las manos repletas de sangre, que había torturado para obtener Papel Prensa y después fue arrodillada sobre maíz a laburar en el Grupo Clarín“, arremetió el animador ultraoficialista.

Lo extraño es que el propio Lanata criticó durante años a Clarín, donde ahora trabaja con un programa diario en los medios oficialistas Radio Mitre y Canal 13. El ataque del periodista afín a Cambiemos ocurrió luego de que Peña opinara que sintió tristeza al ver que Lanata hizo un sketch para burlarse de Marley y su hijo Mirko, quienes lo derrotaron en el rating del domingo.

"Fue un chiste, ¿quieren que explique un chiste?", se defendió el animador sobre las críticas por la parodia contra Marley.

Como respuesta, Florencia Peña escribió un mensaje con ironía: "Jorge L me llamó RATA.Supongo que debe ser otra de sus humoradas.Lástima que sus chistes sólo los entienden un grupo selecto de intelectuales.Quizá sea un humor tan de vanguardia que no llegamos a comprenderlo. Me contaron que ya en el Maipo desplegaba sus dotes para la comedia".