Lanata arremetió contra el feminismo y utilizó el caso Nahir Galarza para atacar a las mujeres

El periodista ultramacrita Jorge Lanata aprovechó al sentencia en el caso Nahir Galarza para apuntar contra el feminismo con frases poco felices, en su columna del diario Clarín.

El conductor se focalizó en los reclamos de ciertos sectores del feminismo para atacar a todas las mujeres y exponer su lado más machista.

"Grupos feministas convocan ahora a manifestarse frente a la Casa de la Provincia de Entre Rios pidiendo la libertad de Nahir bajo el lema 'Te creemos porque sabemos'. Lo de Nahir fue, sostienen,una venganza justa contra el patriarcado. Como los grupos feministas no se identifican podemos caer en la injusticia de meter a todos en la misma bolsa. Sin embargo, debe notarse que no aparecieron, hasta ahora al menos, otros grupos feministas que digan que Nahir no es Robin Hood o Juana de Arco, para estar a tono.", escribió

Luego cuestionó las quejas sobre la rapidez con que se resolvió el caso en comparación con la importante cantidad de femicidios que suceden cada año y se valió de una única excepción para ir contra los reclamos del feminismo.

"La mayor crítica en las redes es la velocidad con la que la juzgaron. Dicen que los femicidios nunca tienen una sentencia tan rápida. Sebastian Wagner, el asesino y violador de Micaela García, también es de Entre Ríos y el caso fue hace un año. Micaela desapareció el 1 de abril de 2017. A Wagner le dieron perpetua el 17 de octubre de 2017. Los mismos seis meses, y a nadie le pareció mal en ese momento.", sostuvo.