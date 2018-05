Lanata: "Argentina vuelve al espiral que terminará en un default"

El columnista del diario Clarín Jorge Lanata lamentó que la Argentina haya vuelto a tomar deuda en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adelantó que "tarde o temprano, terminará en un default".

Lanata apuntó contra el Gobierno por "producir por dos y gastar por cuatro". Además intentó humanizar a las autoridades del Fondo Monetario al manifestar que presionan a los países sólo para ganar dinero.

"En el fondo nos parece mal que ellos quieran ganar dinero; nos parece mal que el otro quiera ganar dinero, imaginamos que nos presta por una especie de hermandad universal que los obliga. Prestame, pero no me molestes. Y menos aún me presiones, veré como te pago.", escribió.

Por último el periodista ultraoficilista dio una solución al problema: "La única salida para contener el gasto es consensuada: una mesa en la que los que tienen más pierdan más y los que tienen menos, pierdan menos".