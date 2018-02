Lamentable mensaje de Majul contra la Nadia, la meteoróloga echada de la TV Pública

El periodista Luis Majul opinó acerca del despido de Nadia Zyncenko, la periodista que comunicaba los datos del servicio meteorológico nacional en la TV Pública.

"Vi que (el titular del Sistema de Medios Públicos) Hernán Lombardi despidió a la del servicio meteorológico. Independientemente de Nadia Zyncenko, hoy no necesitas a alguien que te dé el servicio meteorológico. La automatización va seguir impactando en los medios. Es inevitable. Los gobiernos no tienen que tener medios públicos elefantiásicos", afirmó en una entrevista en eldiario Perfil.

"Tienen que tener medios públicos eficientes, objetivos y sin privilegios para nadie. Que necesiten diez personas para hacer un móvil, eso no funciona más. Pero hay una crisis económica generalizada, cada vez se puede monetizar menos la información", completó Majul.

Acerca del panorama económico de la Argentina, el conductor de televisión sostuvo: "El Gobierno está haciendo una apuesta muy audaz, pero no se sabe dónde va a terminar eso. Me gustaría que el Gobierno explicara mejor y más claramente a dónde quiere ir. La apuesta es más gradualismo. No sé si eso va a ser tan beneficioso para que baje la pobreza. Lo mejor sería bajar la inflación cuanto antes".

