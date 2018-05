Lamentable: Majul atacó a Echarri por repudiar el acuerdo con el FMI

El periodista ultraoficialista Luis Majul atacó a Pablo Echarri por repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A través de la emisora de la que es dueño, Radio Berlín, Majul realizó un penoso editorial donde cuestiona la voz del actor.

"Pablo Echarri dice que la patria está en peligro porque se está a punto de firmar el acuerdo con el FMI. Pero no la vio en peligro después de 12 años de congelamiento de tarifas que terminamos pagando todos con inflación", arrancó el periodista militante de Cambiemos contra Echarri.

Siguió Majul, muy cercano a la Casa Rosada: "Tampoco levantó la voz cuando Axel Kicillof decidió no medir más la pobreza justo cuándo más se multiplicaba. Echarri no convocó a sus compañeros para compartir su indignación por el revoleo de los bolsos con millones de José López. El actor no dijo nada ante el procesamiento de Cristina Fernández por asociación Ilícita, lavado de dinero y por haberle entregado a Lázaro Báez obras multimillonarias que nunca terminó".

Por último, el oficialista Majul se metió con el tema del momento y lo comparó con los delegados del subte: "Echarri se porta igual que el metrodelegado Roberto Pianelli. Son incapaces de escuchar a los otros".

Y cerró peor que nunca: "Disfrazados de progres, democráticos y populares, pertenecen a la secta de los dueños de la verdad, y por eso todavía no pueden creer que sus candidatos hayan perdido las elecciones".