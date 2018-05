El periodista insistió en que "Argentina es un país pobre" y despotricó: "Los que trabajamos tenemos que pagar por los que no hacen nada".

El conductor Antonio Laje le respondió en vivo a un televidente que cuestionó el monólogo que llevó adelante en el noticiero Buenos Días América en el que aseguró que Argentina es un país pobre y deslizó que se debería “poner un impuesto al turismo” ya que existen “10 mil millones de dólares de déficit entre el turismo que se va al exterior y el que ingresa”.

“¿Puede explicarme por qué somos un país pobre? Por favor, por gente como usted el país está como está porque dice cada pelotudez (sic)”, le escribió un usuario de Twitter. El comentario enojó al periodista que se tomó varios minutos para responderle e ironizó: “Si es por gente como yo que el país está como está, la verdad que me das mucho poder”.

Y arremetió: “¿Sabes porque somos un país pobre? Porque tenemos el 30% de pobreza, el dinero no alcanza, el 40% de nuestra economía está en negro. No sé qué es lo que no entendes”.

“Si te gusta la película de que somos un país rico, seguí con esa película. Pero hasta que no entendamos que somos un país pobre… no hay país rico con el 30% de pobreza”, le aconsejó Laje al tuitero y le recordó que “Argentina fue un país rico hasta 1920”

Asimismo, culpó “a la dirigencia sindical, empresarial, política y a los golpes militares” de que “Argentina sea un país pobre” y disparó: “El 40% de los argentinos no paga y los que trabajamos tenemos que pagar por ellos”.

“Seremos 8 millones los que trabajamos y bancamos a otro tanto que no hace nada y no paga ni un impuesto. Los que más ganamos, más tenemos que pagar”, sentenció.