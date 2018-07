Laje pidió cierre de fronteras y control de natalidad de los pobres

El periodista Antonio Laje hizo un grave pedido al aire. Durante su programa matutino Buenos Días América se mostró de acuerdo con el pedido de un televidente para que se imponga un control de natalidad para personas pobres y que se cierren las fronteras del país, en coincidencia con el mensaje que les envió un televidente. "Basta de hipocresía", pidió.

Bajo el hashtag #NoMeDejas, por el cual el público envió propuestas de proyectos de ley, un hombre escribió: “Cerrar las fronteras para controlar la inmigración, regular la maternidad de las personas de bajos recursos. Si no pueden mantener 10 niños, ¿por qué tienen 10?”.

Cerrar las fronteras para controlar la inmigracion.

Regular la maternidad a personas de bajos recursos. Si no pueden mantener 2 niños, por qué tienen 10 ? — Martin Ariel Nicolosi (@NicolosiMartin) 13 de julio de 2018

“Esta es una discusión que a los progresistas (sic) les parece que es una pelotudez, y esta es una discusión en serio que tenés que dar”, coincidió el periodista. Enseguida, su compañero Fer Carolei lo frenó y remarcó “pero no de bajos recursos, acá dice de bajos recursos”. Ante esto, Laje se atajó: “Bueno, en general, sacale esa parte”.

“En general, el tema del control de natalidad, cuando en un país no podés sostener ni la salud pública ni la educación, se ha impuesto en países del primer mundo. Este es un tema central”. Aunque Carolei intentó volver a resaltar la gravedad de que el televidente planteó controlar a las personas pobres, Laje repitió que “no podés tener 10 hijos si no podés mantener uno”, como dice el tuit. “Sacale lo de bajos recursos, no importa. Es la población”, insistió.

“Lo que hay que hacer es dejarse de hipocresía y hablar de los temas en serio, porque sino nunca los vas a resolver: la inmigración a la Argentina descontrolada, la natalidad descontrolada, la falta de educación. Esos temas que les molesta a los progres porque ‘la Patria Grande’... La Patria Grande un carajo”, lanzó, indignado.

Y cerró: “¿Saben qué? Es la Argentina primero lo que tiene que crecer, el trabajo de los argentinos, la salud de los argentinos, la educación de los argentinos, la justicia de los argentinos. Después le abrimos las puertas a lo que quieran, pero dejémonos de hipocresía”.

