Laje le soltó la mano al Gobierno y destrozó a Mauricio Macri

El periodista del canal oficialista América Antonio Laje mostró su indignación tras el discurso del presidente Mauricio Macri y destrozó la gestión de Cambiemos en un duro editorial. Contrario a los argumentos del oficialismo, el conductor del noticiero aseguró que la crisis "no es heredada" sino producto de "errores propios".

"La verdad que no dijo mucho. No se enteró Macri que empezó a gobernar hace dos años y medio. Esta crisis que tenes hoy es gratuita de este gobierno. No es todo lo heredado", afirmó el conductor en su programa, luego del discurso presidencial.

"Ahora tenés que resolver el tema como fuere. Porque tenes que frenar semejante disparada del dolar y devaluación del 120% en ocho meses", describió Laje, y se sorprendió porque el Gobierno "en ningún caso ve errores propios. Y la verdad, es que gran parte de esta crisis es de errores propios", cerró.

