Laje, enfurecido por el comentario de Carrió y las propinas

El periodista Antonio Laje cargó fuerte contra Elisa Carrió por sus pedido a las personas de que dejen propina y den changas a los que no tienen dinero para "sortear" la crisis económica que trajo el macrismo.

Durante una editorial de su programa de A24, el conductor fue tajante: "Yo se que es Carrió, pero también es una persona del Gobierno. Tiene que dar las condiciones para que la gente pueda trabajar, ganar su dinero y vivir con lo que gana".

"Gobiernen", aseguró Laje.

"No esta bueno como mensaje de Gobierno sugerir que en una crisis hay que dar propina. no sirve, no es una buena señal. La clase media no la está pasando bien. Obviamente que está mejor que el que no tiene pero no hay más de donde sacar el dinero. Los aumentos son muy brutales y muy de golpe", finalizó.

LEE MÁS "Carrió a la clase media: Qué den propinas"

La diputada nacional Elisa Carrió envió un mensaje a la clase media argentina en relación a la situación económica por la que pasa el país. La legisladora además habló de la interna desatada en Cambiemospor la ley de legalización del aborto.

"Yo sé que esa desesperanza existe, que hubo un impacto sobre los salarios. Por eso, lo primero que le quiero recomendar a la clase media y media-alta es que dé propinas y changas, aunque le cueste", pidió Carrió.