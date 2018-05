Laje defendió que Macri se endeude con el FMI: "Es una buena noticia"

El conductor de América además se cruzó con algunos usuarios de Twitter en vivo. "El fondo no te obliga al acuerdo", sostuvo.

El conductor de América TV Antonio Laje calificó de "buena noticia" el anuncio del presidente, Mauricio Macri, para volver a pedir un préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de salir de la crisis cambiaria.

"Creo que volver al Fondo es una buena noticia. Lo que están diciendo es ´basta muchachos, no pudimos encarrilar las cosas nosotros, entonces necesito apoyo internacional para que vengan fondos y acá están´", sostuvo Laje.

"El único problema de que están en el Fondo es que vos tenés que cumplir. Ahora, la Argentina demostró que no puede manejar sus propias cuentas, porque gasta y hace populismo. Hace tonterías. Vos no podés en tu casa gastar más de lo que entra", justificó.

En pleno editorial, Laje leyó algunos mensajes de Twitter que cuestionaban su postura al decir que no estaba bien que el conductor califique de "requisitos" los "condicionamientos" que impone el FMI. "El Fondo Monetario no te obliga, eh. No estás obligado a ir al Fondo Monetario", intentó defenderse Laje.