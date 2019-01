SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex empleado de la UFI AMIA, Diego Lagomarsino se refirió a la causa por la muerte del ex fiscal Alberto Nisman: "Es muy grave que no podamos saber el contenido de los mails de Nisman, son más importantes que los mensajes de Whatsapp", al tiempo que señaló: "En los mails podríamos ver si hubo amenazas, si hubo una carta de despedida, si lo apretaron".

En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Lagomarsino explicó: "No recuerdo los mensajes que crucé con Nisman, pero evidentemente hubo mensajes", y agregó: "Los mensajes más importantes son los de la noche, cuando yo ya estaba en mi casa, esos mensajes demuestran que Alberto estaba vivo a la noche".

Por otro lado, explicó que "Google y Yahoo se niegan a brindar la información de los mails de Nisman, y ahí podríamos ver si hubo amenazas, si lo apretaron".

Por último, concluyó: "La pericia de Gendarmería es muy burda, no tiene sentido".