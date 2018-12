La voz que faltaba: Diego Ripoll habló del escándalo de 'Cabito'

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La polémica por la salida de Eduardo 'Cabito' Massa Alcántara de Basta de Todo continúa y apareció la voz que faltaba. Diego Ripoll, el tercer integrante del histórico programa radial

Luego de los entredichos mediáticos entre 'Cabito' y Matías Martín por la sorpresiva salida del actor y humorista, Ripoll se refirió a la polémica y habló del difícil momento que atraviesa la amistad entre los tres.

"Matías se encargó de hablar y aclarar todo, 'Cabito' también dijo lo suyo, yo dije lo mío en la radio, no quiero estirarlo mucho más", apuntó

Y señaló: "Una relación se deteriora me parece que con el 50 por ciento de la responsabilidad de cada lado, así que me toca la mitad".

En cuanto a las declaraciones de Massa Alcántara sobre que sus compañeros lo dejaron solo en su peor momento de salud, Ripoll fue prudente.

"Cabito lo sabe, yo creo que está claro eso, y él lo tiene claro también. Yo no voy a salir al cruce de sus dichos, me parece que cada uno tiene su punto de vista y su verdad, y acá me parece que ninguno quiere dañar a nadie básicamente", indicó

Y agregó: "Es un grupo de laburo muy sano, y cuando hay un problema se trata de solucionar, y si no se puede no se puede, es así".

En tanto que sobre si le gustaría volver a hablar con él consideró que "no" porque "ya está clarísimo".

"Fue un amigo muy querido, claro que sí. Fue nuestra relación laboral lo que deterioró nuestra amistad, estar cuatro horas todos los días en un estudio, exponiendo tus opiniones sobre todos los temas, y teniendo algunas fricciones, hacen que la relación de cualquiera cambie, es así", enfatizó.