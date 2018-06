La vocera de Lorenzetti destrozó a Carrió: "Misógina, machista, no le sirve a nadie"

La vocera de la Corte Suprema de Justicia, María Bourdin, explotó nuevamente contra la diputada Elisa Carrió y la decribió como "machista, misógina, y degradante" por sus declaraciones contra su persona.

"Carrió es útil mientras diga la verdad y actúe como una diputada seria. Le pagan para eso, no para los chismes. Así no. Misógina, machista, degradante, no le sirve a nadie. Ni al Gobierno, ni a ella, ni a la gente", afirmó en diálogo con la Revista Noticias.

Bourdin aseguró que la diputada tiene "muchos operadores. Tiene alguna información buena y probablemente también tiene información mala", e insistió en que los dichos sobre su vida privada le parecieron "misóginos".

"Me pareció de baja estofa descalificar a una mujer de esa manera. Por eso mi defensa fue de género. No podemos estar en manos de un diputado nacional, que tiene una catarata de trolls, y sale de repente a hacerte operaciones de prensa y políticas", disparó la vocera de la Corte Suprema.

Todo comenzó con las declaraciones de la diputada en el canal Todo Noticias, en las que aseguró: “Lorenzetti, a través de la Bourdin, ésta que había sido su novia, trata de vincularse con otros sectores para hacer un golpe”.

La vocera contestó a través de un comunicado en el que aseveró que "Carrió miente, abusa de su poder como diputada nacional y también abusa de la confianza que depositaron en ella quienes la votaron. Lo más grave es que no tiene límites".