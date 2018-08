La vergonzosa defensa de Casero a Macri que incomodó a Fantino

El humorista Alfredo Casero defendió al gobierno nacional con una metáfora que puso incómodo al conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino. Si bien reconoció que la situación del país no está bien, defendió a la administración de Mauricio Macri y manifestó que ganarán las elecciones pese a todo.

Todo comenzó cuando Fantino le comentó que casi llevaban tres años de gobierno y la situación está peor que nunca. Entonces, Casero respondió con una metáfora que generó indignación en las redes sociales: "Esto es como cuando se te prende fuego la casa y tenés una familia de doce personas, entonces vienen los doce y te dicen queremos flan".

Luego Casero comenzó a gritar sin dejar lugar a que Fantino pueda detenerlo y comenzara a reírse de forma nerviosa. De esta manera, el humorista eludió responder acerca de la gestión de Mauricio Macri.

"Voy a fundar el movimiento #NSB (No Somos Boludos), así todos los políticos entienden de una vez que ya vimos el juguete por adentro, que sabemos como funciona, que vemos lo que pasa y sabemos se robaron toda la plata, y si no se la robaron la escondieron, y su no la escondieron la llevaron a otro lado, pero tienen que saber que no somos boludos", sostuvo.