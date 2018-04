La verdadera historia del video viral de Diego Maradona y un chico sin piernas

El niño, que no tiene piernas, tenía el sueño de conocer al Diez. El tierno momento se volvió viral.

Diego Armando Maradona sigue dando que hablar. El campeón del Mundo en México 1986 mostró un video en donde le cumple un sueño a un joven niño, llamado Ali, que deseaba jugar con Diego pese a no tener piernas.

El momento fue viralizado luego con un video editado, en el que mucha gente cayó sin darse cuenta del error. "Hola, mi nombre es Alí. Nací sin piernas pero me gusta jugar al fútbol y mi sueño es atajarle una pelota a Diego Maradona", dice a cámara el niño, según el subtitulado. Acto seguido, se ve a Diego pateándole una pelota al ángulo de un pequeño arco y gritando el gol.

Embed -Diego, un nene quiere cumplir el sueño de conocerte. Pensamos que puede atajarte un tiro.

-Diego, un nene quiere cumplir el sueño de conocerte. Pensamos que puede atajarte un tiro.

-Atajar?

Algunos destacaron la actitud del Diez por jugar tan alegremente con el joven y otros lo criticaron por no cumplirse el sueño y por su actitud de jugar "a muerte" aun en esas circunstancias. Sin embargo, la historia completa es otra.

Ali no dice que su sueño es "atajarle una pelota a Diego Maradona". En inglés, lo que pide es "me gusta jugar al fútbol, tengo un sueño que es conocer a Diego Maradona, ¡por favor!". Y el ex 10 de la Selección se lo cumplió, además de poder atajarle otras pelotas.