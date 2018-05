"¡No toquen este botón negro! ¡Congela tu teléfono!", es el mensaje de WhatsApp que miles de personas recibieron en las últimas horas y que generó pánico: es que, si se toca el círculo negro, la pantalla queda estática y sólo se soluciona al cerrar la aplicación. ¿Qué es esto?

La realidad es que, si bien al principio parece un inofensivo emoji, detrás esconde miles de caracteres invisibles con un código especial que WhatsApp no puede mostrar, por lo cual se cuelga y deja de funcionar.

Embed Tiene símbolos invisibles que hacen que congele el telefono pic.twitter.com/b9GpZp37jr — Vale (@Vale_r0driguez) 4 de mayo de 2018

Sin embargo, no hay por qué preocuparse: esto no significa ningún riesgo para el teléfono, ya que no contiene ningún virus ni archivos peligrosos. Sólo con cerrar la aplicación o, en caso de no poder hacerlo, reiniciar el celular, es suficiente.

Más allá del susto inicial, no hay dudas de que es una broma muy eficiente para confundir a amigos y otros contactos que, con la misma curiosidad, toquen el botón negro.

