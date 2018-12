La UCA advierte que la pobreza aumentará en medio del año electoral

La inflación hará que la canasta básica se incremente y que los ingresos no se actualizarán. Advierten que por la caída del poder adquisitivo, más trabajadores son pobres.

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, advirtió que la pobreza aumentará en los próximos meses por el incremento de la inflación y la caída de los ingresos.

"Para no ser pobre en Argentina se necesita un ingreso de 20.500 pesos y de 8.100 pesos para no ser indigente en el tercer trimestre, ya en el cuarto los valores irán subiendo por la inflación de octubre y noviembre", sostuvo Salvia, quien manifestó que la pobreza aumentará en los próximos meses, porque los ingresos no se actualizarán.

"El mayor aumento de la pobreza se da en el Conurbano Bonaerense, allí es donde hay mayor riesgo de pobreza y mayor número de niños por hogar", afirmó el director del observatorio de la UCA.

"La pobreza ha pegado más en los sectores de empleo marginal y quienes cayeron en la pobreza son los hogares de familias trabajadoras con niños que tienen salarios que caen por debajo de la inflación", sostuvo Salvia.

De acuerdo a la UCA, la pobreza aumentó más de cinco puntos en un año y alcanzó el 33,6% en el tercer trimestre de 2018. Hay 13,6 millones de personas en esa condición en las zonas urbanas del país y la cifra es la más alta desde el 2010.