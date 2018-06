El periodista de espectáculos Marcelo Polino contó su periplo en la lucha por adoptar un hijo o hija y se mostró decepcionado con el presidente Mauricio Macri por prometerle una ayuda que nunca llegó.

"Me han convocado para grupos de hermanos después de que me reuní con el Presidente. Lo que pasa es que yo no tengo una infraestructura para sostener una casa con tres o cuatro chicos. Quiero ser un padre responsable", apuntó.

Embed

Y reveló su decepción con Macri: "Nunca me dieron bola, siempre que viene algún político me dice 'sí, te vamos a ayudar'. El Presidente me dijo que me iba ayuda y no me llamó nadie".