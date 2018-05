La tensa discusión por el aborto entre Gastón Recondo y la mesa de Andy Kusnetzoff

El periodista Gastón Recondo protagonizó un tenso momento en Podemos Hablar al cruzarse con el actor Juan Minujín, el científico Facundo Manes y el conductor Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados por la despenalización del aborto.

Luego de aparecer en un video donde distintas personalidades públicas se expresan en contra del aborto libre, seguro y gratuito, Recondo defendió su postura en la mesa de Kusnetzoff, quien filmó otro video a favor de la ley.

Ante la temática del aborto para abrir el debate en la mesa, Recondo fue el primero en tomar la palabra y afirmó: "A mi me cuesta pensar en el embrión como si no fuera una persona o que no tenga vida. Para mí hay vida desde la concepción, no solamente porque así lo declara la Academia Nacional de Medicina, además hablo por experiencias personales".

En ese contexto, Minujín contradijo al periodista y señaló que "la discusión es 'aborto despenalizado o aborto clandestino'", al tiempo que resaltó que "el Estado no tiene porqué legislar sobre el cuerpo de la mujer, la mujer tiene que tener decisión sobre su cuerpo".

"¿Por qué se le tiene que prohibir a las mujeres si quieren interrumpir un embarazo?", apuntó el actor. Y Recondo, quien también puso en duda los abortos en caso de violación, le respondió: "No es que se le quiere prohibir. No termina de quedar en claro qué implica hacer un aborto, porque, por ahí, un aborto exitoso significa que alguien deje de vivir y no precisamente la mujer que entra a la salita".

En la misma línea, Minujín cuestionó la campaña contra el aborto y afirmó que cree que ayude al debate "mostrar un bebe de diez meses diciendo 'me están matando'". "Me parece que, en general, no está siendo de todo noble el debate. Si una mujer quiere, por el motivo que sea, interrumpir el embarazo, yo creo que el Estado tiene que acompañar eso", insistió.

Frente a los argumentos de Minujín, Kusnetzoff, Reina Reech y Sofía Zámolo, el periodista deportivo también buscó respaldo en Manes, pero el médico también cuestionó la postura anti aborto.

El neurocientífico destacó que se trata de "una política pública" y como tal "no debe basarse en creencias personales, deben basarse en evidencia".

"Y la evidencia que hay hoy es que la legalización del aborto baja la mortalidad materna. Los países desarrollados, incluso países católicos como España e Italia, hace décadas que lo legalizaron", sentenció.