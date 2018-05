El periódico puso en tapa una información muy sensible.

El diario deportivo Olé publicó una polémica tapa en su edición del miércoles al hacerse eco de la información revelada por el periodista Gustavo Grabia en torno a la red de abusos en Independiente y nombrar en tapa a dos futbolistas profesionales que habrían sido víctimas.

Embed Polémica tapa del @DiarioOle, que publicó los nombres de jugadores que habrían sido abusados en Independiente. pic.twitter.com/IPEMO8VOZ5 — El Destape (@eldestapeweb) 2 de mayo de 2018

El pasado martes, Grabia había dado los nombres en el programa "No todo pasa" de TyC Sports y las críticas en su contra no tardaron en llegar por revelar información sensible.

A partir de ese anuncio, Independiente publicó un comunicado donde aseguro que realizó "la denuncia correspondiente" contra ambos medios.