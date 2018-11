Al periodista no le cayó bien la frase de la ex mandataria para instar a la unión de la oposición a pesar de la diferencias.

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, lanzó una solapada crítica hacia la ex mandataria y senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, quien bregó por la unidad del campo nacional y popular y pidió que las diferencias respecto al aborto legal o la postura respecto a la separación de la Iglesia y el Estado no sean motivos para dividir el espacio.

En su cuenta de Twitter, el periodista aclaró que “no todos los pañuelos son iguales” y chicaneó que “no todos los pañuelos combinan. En la moda y en la política”.

Durante su discurso en CLACSO, Cristina aseveró: “No puede ser la división entre los que rezan o no rezan, mala división, que no es nacional ni popular además. Es un lujo que no nos podemos permitir, porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas”.

